نهائي أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تشعل شوارع المغرب بهتافات تحفيزية

احتشدت جماهير النادى الأهلى، اليوم الأحد، فى شوارع مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادًا لحضور مباراة الفريق أمام نادى الوداد.

وتجمع جماهير النادى الأهلى فى الطريق إلى ستاد مركب محمد الخامس والذى من المقرر أن يحتضن المواجهة المرتقبة، فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

يلتقي الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، بعدما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.