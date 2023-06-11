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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام المنيا وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروعات تنموية بسمالوط

مشروعات تنموية
مشروعات تنموية

أناب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، لمرافقة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، لتفقد عدد من المشروعات التنموية في مركز سمالوط جنوب المنيا ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

 

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  جاء ذلك بحضور، اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا.

  بدأت الجولة بتفقد مشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية، ولقاء أعضاء المركز للتعرف على أنشطته المختلفة ، وأعمال تطوير ( المبنى الإداري وغرف خلع الملابس وصالات الأنشطة ودهانات السور) ، كما تفقد الوفد مشروع ترميم وتطوير وحدة طب الأسرة بجبل الطير القبلية ، والاستماع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول طبيعة العمل بالوحدة وما تقدمه من خدمات لأهالي المنطقة.

  من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة تبذل جهودها لتحقيق التنمية والنهوض بالمنيا ومراكزها وقراها، معرباً عن اعتزازه وتقديره للدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في العديد من المشاريع المشتركة في مصر، كما دعا سيادته الضيوف للقيام بجولة على كورنيش النيل وإلتقاط الصور التذكارية بين مناظر الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنيا.

سكرتير عام المحافظة وسفير الاتحاد الأوروبي
سكرتير عام المحافظة وسفير الاتحاد الأوروبي
سكرتير عام المحافظة وسفير الاتحاد الأوروبي
سكرتير عام المحافظة وسفير الاتحاد الأوروبي
السكرتير العام للمحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشروعات تنموية وزارة الشباب والرياضة لاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الصور التذكارية

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