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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال الاجازة الصيفية … كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي  تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .


وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية حتي نهاية الفصل الدراسي  الثاني. للعام ٢٠٢٣

 

جدير بالذكر انه أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات ، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

وكشفت إدارة جامعة حلوان إلى أن الجامعة تناقش ضرورة  عمل مجلس مشترك بين الكليتين،  توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام امكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان مؤتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.

إدارة رعاية الشباب الدكتور السيد قنديل رئيس الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

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