مبادئ الرسم وعروض مسرحية للأطفال بثقافة القصير وسفاجا والشلاتين

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، خلال اليومين الماضيين حيث عقد قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي بعنوان "شخصيات لها تاريخ" قدمتها زينب زاهر، تحدثت بها عن مخترع الهاتف الأرضي المهندس جراهام بيل الإنجليزي الجنسية والذي كان والداه من الصم والبكم وأراد أن يخترع وسيلة للتواصل معهم وكان يستخدم أجهزة للسمع متعددة إلى أن توصل للهاتف الأرضي، وتناولت مع الأطفال أهمية الهاتف في تقريب المسافات بين الأُسر والأصدقاء والأقارب، وكذلك استخدامه في إنقاذ العديد من الأرواح في أوقات الأزمات والحروب والطواريء.

وفي قصر ثقافة الشلاتين أقيم العرض الأول لمسرحية "سموكة" من تأليف د. أماني الجندي، ديكور وعرائس وإخراج شعبان أبو الفضل، وتدور أحداثها حول سمكة متمردة دائمة العند تترك المنزل للإعتماد على نفسها إلا أنها صغيرة وليس لديها خبرة في الحياة وتقابل العديد من الصعاب.

وفي سياق البرامج الفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، شهدت عدة مواقع تنفيذ العديد من الورش الفنية للأطفال، حيث نظم بيت ثقافة القصير يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن عددا من الألعاب الترفيهية المختلفة، إلي جانب ورشة لعمل أشكال فنية مع المدربة ولاء شكري، حيث قامت بعمل إطار الزينة من الكراتين باستخدام ألوان المياه والمقص وورق من الكارتون ومسدس الشمع، كما قامت المدربة بتعليم أساسيات الرسم للأطفال وتبسيط الرسومات الفنية من خلال الأشكال الهندسية وشرح للظل والنور وشرح مبسط للمنظور وشرح لدرجات اللون الفاتح والهافتون والغامق وشرح مبسط لمدارس الفن وتعليم الأطفال التعامل مع الكتلة والفراغ ورسم الدلفن وعمل موضوع فني في اللوحة. أعقب ذلك محاضرة بعنوان "الصدق" مع الشيخ أحمد عبداللاه.

وأعدت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية لتعليم الرسم للأطفال مع مدرب الورشة الفنان التشكيلي إبراهيم عبدالله، الذي قام بتعليم الأطفال مبادئ الرسم، بينما قدم بيت ثقافة أبرق ورشة فنية للرسم الحر مع محمد عبدالستار، باستخدام ورق كانسون وألوان خشب لعمل أشكال فنية مختلفة.

بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية لتعليم مبادئ الرسم للأطفال لعمل منظر طبيعي وقاع البحر باستخدام أوراق الاسكتش والألوان الرصاص والفلوماستر مع مدربة الورشة أسماء محمد عبدالرحيم.

أما مكتبة الطفل والشباب بسفاجا فنفذت بها ورشة فنية لعمل رسم بلون واحد حيث قام مدرب الورشة الفنان التشكيلي إبراهيم عبد الله بتعليم الأطفال كيفية الرسم بلون واحد بطريقة التظليل، كما عقدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر مصطفي إبراهيم عبدالعال الذي ألقي مجموعة قصائد من تأليفه منها "اتغير المصير، ومن غير ميعاد، وطاير بينا الأمل".