عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة : ورشة بعنوان «رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية»

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية” .

 وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/١٤ في تمام الساعة ١٠ صباحا بمدرج ٢ ويحاضر بها محمد سعيد مستشار دولي معتمد في التدريب والتنمية البشرية من أكاديمية جون هيفر _ بريطانيا و مدرب دولي محترف من المركز العالمي الكندي .

 

 كما أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  أن الورشة مجانية ولمن يرغب في الحضور الرجاء التسجيل على الرابط الاتى :
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52zMmKsUla-RY9AUieW-QfF-cWztGbPWctfNgmx8JMA3Jyw/viewform?fbclid=IwAR3XpJP_9hDZwEYTcR7hSD1cRKxC3Bf2NmkUZi5T6PLcVeg7Hd15zTFP9wQ

التربية للطفولة المبكرة اللجنة العلمية والتكنولوجية جامعة القاهرة مدارس الدولية كلية التربية للطفولة المبكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

شاهد مباراة الاهلى والوداد مباشر الآن 1-1 في نهائي أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

ميدو: كولر «عينه حلوة» ومدرب الوداد قتل فريقه أمام الأهلي

إلى أين يتجه.. كولر لن يعود مع بعثة الأهلي

ترشيحاتنا

نجوم الفن يهنئون الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. عمرو دياب وهنيدي الأبرز

رسميا .. لكزس تطلق GX موديل 2024 الجديدة

متى يفرج الله الكرب ؟.. عبادتان وخمسة أمور تعجل لك

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

استقرار أسعار الريال السعودى رسميا في مصر

أطول ثوران بركاني.. بركان ضخم ينفجر ويستمر لأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد.. تفاصيل

طريقة عمل جمبري بصوص الزبدة| أحلى من المطاعم

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ