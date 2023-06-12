عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

زعمت عددا من جروبات الغش الخاصة بشاومينج واعوانه ، تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب واولياء الامور من الانسياق وراء اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تحاول جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج واعوانه نشرها ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من اثارة هذه الاخبار الكاذبة هو اثارة الجدل وجمع الاموال من الطلاب مقابل اكذوبة تسريب الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع جروبات الغش الموجودة على تليجرام وفيس بوك مرصودة من فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، مشددة على أنه يتم ابلاغ مباحث الانترنت بهذه الجروبات والصفحات اولا بأول لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اصحابها .

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في جميع محافظات الجمهورية ، حيث يمتحن الطلاب اليوم التربية الدينية والتربية الوطنية

وأكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 انه من المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الدينية من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يبدأ امتحان التربية الوطنية من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات امتحانات الثانوية التعليم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

شبح الخلافات يطارد تويتر وجوجل بعد رفض إيلون ماسك دفع فواتير خدماتها

الجردل مكتبها.. قصة ملهمة لـ منة الله الأولى على الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ|شاهد

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

حدث ليلا.. نسر الأهلي يحلق في سماء المغرب بالنجمة الـ11 وتهنئة خاصة من الرئيس السيسي.. نداء عاجل بشأن كارثة محتملة في أوكرانيا

عمرو العادلي يكشف أسرار خاصة عن الراحل حمدي أبو جليل

قرار عاجل من المحكمة بشأن محامي وآخرين في قضية الهوج بول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الشهية وانتفاخ البطن.. هذه العلامات تشير إلي الإصابة بمرض خطير

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ