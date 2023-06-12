التعليم تنفي تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة

زعمت عددا من جروبات الغش الخاصة بشاومينج واعوانه ، تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب امتحاني الدين والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب واولياء الامور من الانسياق وراء اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تحاول جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج واعوانه نشرها ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من اثارة هذه الاخبار الكاذبة هو اثارة الجدل وجمع الاموال من الطلاب مقابل اكذوبة تسريب الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع جروبات الغش الموجودة على تليجرام وفيس بوك مرصودة من فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، مشددة على أنه يتم ابلاغ مباحث الانترنت بهذه الجروبات والصفحات اولا بأول لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اصحابها .

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في جميع محافظات الجمهورية ، حيث يمتحن الطلاب اليوم التربية الدينية والتربية الوطنية

وأكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 انه من المقرر أن يستمر زمن امتحان التربية الدينية من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يبدأ امتحان التربية الوطنية من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة