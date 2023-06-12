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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023|التعليم تتابع وصول اسئلة الدين والتربية الوطنية إلى اللجان

صناديق اسئلة امتحانات
صناديق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

تتابع الان غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويشرف على عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية مديري مديريات التربية والتعليم في كل محافظة

ويتم نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وسط حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية في الدولة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، تتم داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق بتأمين من الشرطة ، لضمان منع تسريب الاسئلة قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وينطلق اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم .

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالمواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء ، على أن تبدأ الاسبوع القادم امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الاساسية المضافة للمجموع 

وتبدأ جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 من التاسعة صباحا ، ويحدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الزمن المحدد للاجابة على امتحان كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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