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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبو العينين مهنئًا الأهلي: سيظل فخرًا لكل المصريين وأيقونة فرحة وبهجة

الأهلي يحتفل بعد
الأهلي يحتفل بعد فوزه ببطولة أفريقيا

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النادي الأهلي العظيم، وجماهيره الغفيرة ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالانتصار التاريخي على نادي الوداد المغربي، وإحراز اللقب الحادي عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتفل بعد فوزه ببطولة أفريقيا

وقال أبو العينين: "شكرًا للجهاز الفني، واللاعبين أصحاب الأداء الرجولي، الذين أثبتوا للجميع عن جدارة واستحقاق، قوة العزيمة وإرادة النصر وشخصية البطل، كتبتم التاريخ وسطرتم المجد بالعرق والكفاح حتى صار اسم الأهلي ماركة عالمية مسجلة وهوية معلومة للجميع بالنصر والبطولة".

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وتابع أبو العينين: "الأهلي من جديد مع الكبار، في كأس العالم للأندية، في المملكة العربية السعودية، ممثلًا شامخًا لمصر ورافعًا رايتها في كبرى المحافل الرياضية في العالم".

الأهلي يحتفل بعد فوزه ببطولة أفريقيا

واختتم: "سيظل الأهلي كبيرًا.. وسيظل فخرًا لكل المصريين، وأيقونة فرحة وبهجة على الدوام".

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