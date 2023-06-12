الأنبا فام يصلي عشية القديس أباهور البهجوري في المنيا

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا وتوابعها، أمس، عشية تذكار نياحة القديس أباهور البهجوري بقرية سوادة في شرقي المنيا.

شارك نيافته في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط أجواء من الفرح سادت جميع الحضور.

بينما التقى نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، مجمع كهنة الإيبارشية في بيت سان مارك بالعبور التابع للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

من ناحية أخرى، صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل الغلاف صورة قداسة البابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، حيث أقيمت عشية العيد فى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وقداس العيد في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

وضم العدد الجديد مجموعة من المقالات منها، "ارع خرافي" لنيافة الأنبا باخوميوس، كما يذخر العدد الجديد بالتوصيات التي أقرها المجمع المقدس، إلى جانب الرسالة التي أصدرها بخصوص الأوضاع فى السودان وذلك فى جلسته العامة والتى عقدت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني فى مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وحضرها ١٠٧ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٨ عضوًا، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.