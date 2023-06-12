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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

البديل الأرخص قادم.. بشرى سارة لمحبي هاتف Galaxy S23 الرائد| تفاصيل

هاتف سامسونج الشبابي
هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE المنتظر

يبدو أن البديل الأرخص لهاتف سامسونج Galaxy S23 سينطلق بالفعل في الفترة المقبلة، بعد توقف دام عام كامل، حيث كشفت أحدث التسريبات عن أن بطارية هاتف Galaxy S23 FE القادم قد حصلت على شهادة الأمان من  Safety Korea.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن البطارية الموجودة في القائمة تحمل  رقم طراز EB-BS711ABY الذي يتطابق مع معرف SM-S711 لهاتف سامسونج الشبابي القادم Galaxy S23 FE والذي يعد البديل الأرخص، حيث ستأتي البطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 25 وات.


وفقا للموقع فإنه من المرجح أن يتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy S23 FE قبل إطلاق Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 اللذين من المقرر الكشف عنهما في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، الأمر الذي يفترض أن تؤكده شركة سامسونج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.  

 

من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE ، بشاشة قياس 6.57 بوصة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1.0um (GN3)، متصلة بكاميرا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر من نوع IMX258  وحجم 1.12um ، مع عدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x ، إلى جانب كاميرا أمامية مع مستشعر بحجم بكسل 1.12 ميكرومتر بدقة 12 ميجابكسل. 

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، بمعالج من نوع Exynos 2200 من تصنيع شركة سامسونج ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 سعة 6 و 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع أحدث نظام تشغيل أندرويد. 

 

 

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