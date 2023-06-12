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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني رمزي: الأهلي صاحب شخصية البطل فى أفريقيا ومحمد عبد المنعم أفضل لاعبي الفريق

صدى البلد

 

قال هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه كان يتوقع تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا  الموسم ، وأن مباراة الوداد رغم صعوبتها إلا أنه كان هناك ثقة فى التتويج.

وقال هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الأهلي يملك شخصية البطل وهذا ما ظهر اليوم ودايما لدينا ثقة فى أن النادي الأهلي يستطيع التسجيل فى أى وقت من زمن المباراة ، وهو فعلا فريق بلس 90 والنادي الأهلي مفرح مصر.

وأضاف :" النادي الأهلي هو ممثل مصر اليوم، وكلنا سعداء ، والأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ، واستحق اليوم التعادل أمام الوداد ، وأضاع العديد من الفرص، هو الشوط الأول فقط كان الفريق غير جيد، ولكن امتياز الشوط الثاني.

وتابع:" محمد عبد المنعم هو نجم الفريق اليوم، مدافع ممتاز، واقدم التهنئة للفريق بالكامل ومارسيل كولر الهادئ.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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