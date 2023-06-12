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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في المغرب: فخور بتتويج الأهلي

صدى البلد

أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر في دولة المغرب، أنه فخور بتتويج النادي الأهلي بلقب إفريقيا، موجهًا التهئنة لجمهور القلعة الحمراء، التي حضرت إلى ملعب محمد الخامس وساندت اللاعبين رغم صعوبة اللقاء.

وقال عثمان في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي حقق بطولة صعبة، ورغم تسجيل الوداد للهدف، لكن كنت واثق في أبطال الأهلي، كانوا 11 بطل داخل الملعب، وكل التحية والتقدير للجميع".

وأضاف: "بعثة الأهلي ستغادر القاهرة بعد ساعة ونصف، سيتجه الفريق مباشرة من استاد محمد الخامس إلى المطار".

وواصل: "قد تصل البعثة إلى القاهرة في الساعة الثامنة صباحا".

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