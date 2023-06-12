المفوضية الإفريقية تحذر من خطورة الأزمة السودانية على المنطقة بأكملها

حذر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، اليوم الإثنين، من خطر نشوب حرب أهلية في السودان إن لم يتوقف القتال هناك.

وقال فقيه، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع منظمة الإيجاد لبحث تطورات الوضع في السودان، إن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة بأكملها؛ مشددا على أنه من الضروري تقليل المؤثرات الخارجية المغذية للصراع في السودان.

كما أكد على ضرورة توقف عملية الدمار الذاتي في السودان وإيجاد حلا سريعا وموحدا للأزمة دون تأجيل.

وحث رئيس المفوضية الإفريقية على أهمية إقامة حوار شامل يقوده السودانيون أنفسهم.

وأكد فقيه دعم المفوضية الحوار الوطني الشامل في السودان وبذلها جهودا كبيرة لوقف العنف والقتال.

وأضاف: " التزمنا عبر الآلية الثلاثية بإصلاح النسيج الممزق في السودان".

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة وقصف بالمدفعية في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم ونفذت ضربات جوية بعد وقت قصير من انتهاء سريان وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة أدى إلى هدوء نادر في القتال المستمر منذ ثمانية أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد شهود في الخرطوم بأن الهدنة القصيرة احترمت بشكل أفضل من سابقاتها، وأن الهدوء ساد مختلف أنحاء العاصمة بدلا من دوي القصف المدفعي والجوي أو الاشتباكات.

