محافظ أسوان يطمئن على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب بامتحانات الثانوية العامة

نستعرض حصاد اليوم الأول لإنطلاق ماراثون الدور الأول لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الإمتحانات ، والتى ستستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس.

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

الثانوية العامة

واطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان .

امتحانات

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعدادات المسبقة للإمتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .

وأكد على أن هناك بروتوكولات تعان مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات ، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو ، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو .

وكان قد أكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لم تسجل اليوم، أي شكاوى أو تجاوزات خلال امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية، في مستهل مشوار ماراثون امتحانات الثانوية العامة.