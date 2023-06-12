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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال رفع كفاءة المحاور المرورية بشارع الورشة ومنطقة السواقي

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع كفاءة المحاور المرورية بشارع الورشة ومنطقة ميدان قارون "السواقي" بمدينة الفيوم، كما تفقد منطقة المحال التجارية والمطاعم والبازارات والمسرح الروماني بمنطقة السواقي، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والاستاذة شيرين محمد. نائب رئيس المركز لشئون المدينة.  

 

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن تطوير شارع الورشة ومنطقة ميدان السواقي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من المحاور المرورية بالطرق الرئيسية، والميادين، والشوارع الحيوية بالمدينة، بهدف فك الاختناقات وتكدس السيارات، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.

 

وأضاف، أن أعمال التطوير تشمل منطقة السكة الحديد بشارع الورشة، والمنطقة من ميدان قارون حتى إشارة كوبري البنوك، ويتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين تنتهي يوم 20 يونيو الجاري، ويصاحب ذلك إجراء عدد من التحويلات المرورية بالمنطقة، بهدف تخفيف الكثافات بشارع الورشة، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، لحين الانتهاء من الأعمال ورصف المنطقة بالكامل.

 

كما قام محافظ الفيوم، خلال جولته الميدانية، بتفقد أعمال الرصف الجديدة وتركيب الانترلوك بمنطقة التعاونيات بمدينة الفيوم، والتي شملت عدداً من الشوارع والميادين بإجمالي مسطح نحو 10 آلاف متر، وأكد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بالمنطقة في أسرع وقت، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة.

 

 

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