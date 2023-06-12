أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، ويخوض الطلاب غدا امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، ودائما مع كل عام يثار الجدل أغلب امتحانات اللغة العربية، حيث يأتي سؤال يكون مسار حيرة وجدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تجعل أغلب الناس لا يستطيعون الإجابة عليه.

أبرز اسئلة امتحانات اللغة العربية بمرحلة الثانوية العامة

ونستعرض لكم في موقع “صدى البلد”، أبرز اسئلة امتحانات اللغة العربية بمرحلة الثانوية العامة والتي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي عقب الامتحان حيث تدور مواقع السوشيال ميديا بعده علي البحث عن إجابة لذلك السؤال.

ما هو جمع كلمة وحي؟

«جمع كلمة وحي» سؤال اثار الجدل بشكل كبير فى عام 2013 حينما ورد في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، واشتكي كثير من الطلاب واعترض اولياء الامور علي الاتيان بمثل هذا السؤال واثار جدلًا كبيرًا في امتحانات الثانوية العامة.

وتسبب سؤال جمع كلمة وحى الذي جاء فى امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2013، حيث سادت حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، وكتب البعض أن الإجابة « وحيات، وحاويح».

وكانت الإجابة الصحيحة لـ جمع كلمة «وحي» التى جاءت فى امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة، هي «وُحي» والتي أجابها أوائل الدفعة وقتها بشكل صحيح، إلا أن هذا السؤال يظل إلى يومنا هذا محل سخرية من غرابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ما هو جمع كلمة زهرة؟

«جمع كلمة زهرة» سؤال قد يبدو بسيطا لكن اصاب الجميع بحيره كبيرة في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، حيث تعد كلمة زهرة من الكلمات التي لها أكثر من جمع وليس كلمة واحدة فقط، ولكن الذي صعب السؤال هو خلو الاختيارات من الإجابات المألوفة لدى الطلاب مثل (أزهار وزهور) جعلت بعضهم في حيرة من أمرهم.

إجابة جمع زهرة في معجم اللغة العربية يمكنك اختيار واحدة من الكلمات التالية التي تعد جمعها وهي أزهار، وزهور، وأزاهير، أما عن جمع كلمة زهر بدون التاء المربوطة هو زهور.

ما هو جمع كلمة حليب؟

«جمع كلمة حليب» سؤال لما يأتي لطلاب الصف الثالث الثانوي ولكن جاء هذا السؤال من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة، واثار الكثير من السخرية واللغط على السوشيال ميديا.

اما عن جمع حليب فحليب لا يجمع لأنه اسم جنس يصدق على القليل والكثير، والأصل في كلمة حليب الوصف للبن.

اما أن أجريت كلمة حليب مجرى الاسم فساوت كلمة لبن، وأريد جمعها للدلالة على اختلاف الأنواع كما تجمع لبن على ألبان، جاز أن تجمع حليب على أحلبة كرغيف وأرغفة، أو حُلبان كرغفان وقضبان أو حُلُب كقضب .

جمع كلمة أخطبوط؟

«جمع كلمة أخطبوط» سؤال ايضآ لما يأتي لطلاب الصف الثالث الثانوي ولكن جاء هذا السؤال من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة، واثار الكثير من السخرية واللغط على السوشيال ميديا.

تعتبر كلمة أخطبوط كلمة أجنبية ومن الأسماء الدخيلة على اللغة العربية التي لا يتيسر جمعها جمعًا مكسرًا فتجمع بألف وتاء مثل إسطبل وإسطبلات وكلمة أخطبوط يجمع على «أخطبوطات»، على أنها تُشبه كذلك بأقرب ما يشبهها من الكلمات العربية فتُجرى مُجراها حيث انها اسم فوق ثلاثي، وفي هذه الحالة لا يصح جمعُها إلا جمعاً مؤنثاً سالماً، فيصير الجمع الصحيح للكلمة «أُخْطُبُوطات».