عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 63 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

 

المنيا تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

شون وصوامع المنيا تستقبل 435 ألف طن قمح

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفين والتعامل بمنتهى الحزم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وعدم السماح لأي مخالف باحتكار سلعة بغرض المضاربة أو المبالغة في سعرها، من أجل تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتحقيق الصالح العام.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة منها 54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، قضايا أخرى).

وأضاف أنه في مجال متابعة الأسواق تم تحرير 9 محاضر ( مخالفات غش تجارى ، أغذية مجهولة المصدر، بيع أزيد من الأسعار المقررة أو المعلنة ، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة ).

وتم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الحملات التموينية والرقابية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المخابز البلدية توافر السلع الغذائية جهاز حماية المستهلك خبز ناقص الوزن ذبح خارج السلخانة ضبط الاسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

الأرصاد تحذر بشدة من عاصفة رملية غدًا.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

"موت الجميع".. صدمة لـ زيلينسكي بسبب خطة أمريكا في أوكرانيا

المقداد يكشف تطورات جديدة في العلاقات بين السعودية وسوريا

قبل عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الذهب اشتر الآن

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

تراجع سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

للبيع بـ60 مليون جنيه.. قصر على الطراز الفرنسي يشعل السوشيال ميديا| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول اللحوم

فيديو

دعمتني.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ تروي تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ