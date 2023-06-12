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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب الثانوية العامة بالفيوم: التربية الدينية والقومية فاتحة خير للامتحان.. شاهد

طالبات الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة عقب خروجهن من اللجان

أعرب طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم عن سعادتهم البالغة ، لسهولة امتحان مادتى التربية القومية والتربية الدينية اليوم ، مؤكدين انها فاتحة خير للجميع ، وتمنوا  ان تسير جميع الامتحانات القادمة على هذه الوتيرة .

تقول دعاء ياسر كمال الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم ( شعبة علمى علوم ) : امتحان التربية الدينية والقومية  جاءت أسئلتهما سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى ، والوقت كان مناسبا لحل أسئلة الامتحان ، وأمنيتى الالتحاق بكلية الطب  بإذن الله تعالى.

وتضيف ليلى أحمد طالبة بالمدرسة الثانوية بنات بالفيوم ( شعبة علمي علوم ) ، أن الامتحانات كانت سهلة للغاية ، وقمنا بحل جميع الاسئلة،  وأتمنى ان تكون جميع الامتحانات القادمة مثل امتحانات اليوم.

ويقول أحمد بدر محمد  طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة أدبى ) ، إن الامتحانات جاءت سهلة للغاية، والوقت كان مناسبا ، وقمت بحل جميع الاسئلة لمادتى التربية الدينية والقومية .

ويضيف سامح محمود طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ( علمى علوم ) ، أتمنى أن تكون  جميع أسئلة الامتحانات القادمة على هذه الوتيرة  ، حيث ان الأسئلة جاءت سهلة للغاية وفى متناول الطالب الاقل من المتوسط .

وأشاد م. محمد حسن ولى أمر بجهود ودور رجال الشرطة واجهزة الامن فى تأمين الامتحانات وتسهيل عملية دخول الطلبة الى اللجان من البوابة الرئيسية للمدارس.

 

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