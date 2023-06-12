طلاب الثانوية العامة بالفيوم: التربية الدينية والقومية فاتحة خير للامتحان.. شاهد

أعرب طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم عن سعادتهم البالغة ، لسهولة امتحان مادتى التربية القومية والتربية الدينية اليوم ، مؤكدين انها فاتحة خير للجميع ، وتمنوا ان تسير جميع الامتحانات القادمة على هذه الوتيرة .

تقول دعاء ياسر كمال الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم ( شعبة علمى علوم ) : امتحان التربية الدينية والقومية جاءت أسئلتهما سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى ، والوقت كان مناسبا لحل أسئلة الامتحان ، وأمنيتى الالتحاق بكلية الطب بإذن الله تعالى.

وتضيف ليلى أحمد طالبة بالمدرسة الثانوية بنات بالفيوم ( شعبة علمي علوم ) ، أن الامتحانات كانت سهلة للغاية ، وقمنا بحل جميع الاسئلة، وأتمنى ان تكون جميع الامتحانات القادمة مثل امتحانات اليوم.

ويقول أحمد بدر محمد طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة أدبى ) ، إن الامتحانات جاءت سهلة للغاية، والوقت كان مناسبا ، وقمت بحل جميع الاسئلة لمادتى التربية الدينية والقومية .

ويضيف سامح محمود طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ( علمى علوم ) ، أتمنى أن تكون جميع أسئلة الامتحانات القادمة على هذه الوتيرة ، حيث ان الأسئلة جاءت سهلة للغاية وفى متناول الطالب الاقل من المتوسط .

وأشاد م. محمد حسن ولى أمر بجهود ودور رجال الشرطة واجهزة الامن فى تأمين الامتحانات وتسهيل عملية دخول الطلبة الى اللجان من البوابة الرئيسية للمدارس.

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