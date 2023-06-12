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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشيد بجهود إنشاء وتطوير مكاتب البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ المنيا مع وفد
محافظ المنيا مع وفد هيئة البريد

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لإنشاء وتطوير العديد من فروع مكاتب البريد لضمان وصول كافة الخدمات الحيوية للمواطنين من أبناء المحافظة، والتيسير علي أهالينا في القري والتخفيف من التزاحم والتكدس علي مكاتب البريد، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

 

 

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جاء ذلك خلال لقائه بوفد الهيئة العامة للبريد المصري للتهنئة باستئناف العمل، حيث ضم الوفد الدكتور اليماني جابر رئيس قطاع بريد مصر الوسطى وأنور راضي مدير عام الإدارة العامة لبريد المنيا وأحمد جمال نصار رئيس العلاقات العامة بقطاع مصر الوسطى، وعادل طه مدير إدارة المبيعات، وحسام الدين صلاح مدير الممتلكات، وعبد المطلب سليم مدير عام قطاع مصر الوسطى.

 

رحب المحافظ بالوفد، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مشيداً بالجهود الفعالة التي تقدمها الهيئة العامة للبريد المصري من خلال دعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها، ودعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب، مما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من جانبه، قدم الوفد التهنئة للمحافظ، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها ، وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء بتعاون أبنائها المخلصين.

 

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