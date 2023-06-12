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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

انطلقت فعاليات اليوم الثانى للبرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة من ١١ جامعة هي ( سوهاج - بنها - الوادي الجديد - عين شمس - دمياط - مطروح - السويس - دمنهور - مدينة السادات - كفر الشيخ - جنوب الوادى )، بمحاضرة عن فن الاتيكيت والبروتوكول.

يأتي ذلك طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة د. كريم همام مدير المعهد.

وأفاد الدكتور كريم همام مدير المعهد، بانه تم تنفيذ البرنامج التدريبي وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن هذا البرنامج تتنوع فيه المحاضرات التى تهدف إلى اكتساب المهارات التي تساعد في ترجمة الأهداف إلى نتائج، بالإضافة إلى التعامل مع المتغيرات والمؤثرات، موضحا أن الخطة الإستراتيجية للمعهد تهدف إلى تحقيق رؤية مصر والتنمية المستدامة .

وفى إطار البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، أقيمت محاضرة حول فن الإتيكيت والبروتوكول، حاضر فيها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، بهدف تعزيز المهارات القيادية والاجتماعية اللازمة للقيادة الناجحة في البيئة الجامعية، وتم تقديم مفاهيم وأسس فن الاتيكيت والبروتوكول وتوضيح دورها في بناء سمعة الجامعة وتعزيز العلاقات المؤسسية، موضحا المعايير التى تفرق بين الاتيكيت والبروتوكول.

وتم تعريف فن الاتيكيت والبروتوكول ودورهما في تنظيم التفاعلات الاجتماعية والتواصل الفعال في البيئة الجامعية، واهميتهما في تعزيز الثقافة المؤسسية وتحقيق التواصل الفعال بين القادة وأعضاء الهيئة الأكاديمية.

وتطرقت المحاضرة إلي قواعد فن الاتيكيت الأساسية، حيث تم تقديم مجموعة من القواعد الأساسية لفن الإتيكيت، مثل التحية والمصافحة، آداب الطعام والشراب، والتعامل مع الزملاء والزوار، وتوضيح اتيكيت الملابس، وكذلك بروتوكول الاجتماعات الرسمية.

واختتم الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، المحاضرة بتوضيح مراسم رفع العلم المصري.

الأعلى للجامعات التعليم العالي الدكتور كريم همام مدير المعهد الدكتور حسام الدين مصطفى Jobs Education

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