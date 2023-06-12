الطعن علي قرارات التعيين في وظائف الهيئات القضائية.. تعرف علي الخطوات والأوراق المطلوبة

بعد صدور قرارات التعيين في وظائف الهيئات القضائية " النيابة العامة، مجلس الدولة، النيابة الادارية، قضايا الدولة" لخريجي كليات الشريعة والقانون والشرطة والحقوق، وأداء الناجحين اليمين القانونية امام وزير العدل، وتسلمهم مسوغات التعيين، لم يعد أمام من لم يحالفهم الحظ سوي اللجوء للقضاء للطعن علي قرارات عدم شمولهم بالتعيين، خاصة اذا كانوا حاصلين علي تقديرات عليا..ويستحقون المساواة مع زملائهم المعينيين.

اجراءات اقامة دعوي تخطي في التعيين

المحامي بالنقض والادارية العليا، خالد ابراهيم يشرح الخطوات والاجراءات التي يجب أن يتبعها كل من يرغب في اقامة دعوي تخطي في التعيين.

وحدد المحامي الخطوات اللازم اتباعها خطوة، خطوة بعد ظهور نتيجة المسابقة مباشرة ، مشيرا الي انه بالنسبة لخطوات قضية التخطي فى التعيين.. تشمل

الخطوة الأولى تقديم التظلم خلال المدة القانونية وهى ٦٠ يوما من تاريخ صدور القرار , ويفضل أن يقدم التظلم عن طريق جواب مسجل بعلم الوصول , لأن بعض الهيئات تدفع غالبا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة الإنذار، مع العلم بأن من يقدم التظلم باليد يعجز عن إثبات تقديمه للتظلم ويأخذ وقت اطول للإثبات ويتراب عليه تعطيل الدعوى , لذلك ففي حالة تقديمك التظلم بجواب مسجل بعلم الوصول فإنه حينما تدفع الهيئة بهذا الدفع تقوم بتقديم كعب الجواب الذي أخذته من البريد .

وتابع "الخطوة الثانية، ولكسب الوقت، تقوم مباشرة برفع الدعوى دون انقضاء مدة الرد على التظلم , حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على عدم شرط انتهاء مدة الرد على التظلم لرفع الدعوى طالما أن هذه المدة انتهت قبل الحكم في الدعوي، بمعني ترفع الدعوى في اليوم التالي لتقديم التظلم .

واضاف قائلا " في الخطوة الثالثة إذا أردت اللجوء لفض المنازعات هو امر ليس فيه مشكله، وإن لم تلجأ له ليس هناك مشكلة أيضا , فهو إجراء شكلي لم يتطلبه القانون , ولكن الأفضل هو السير فى اجراءات الدعوى ثم بعد الإنتهاء من توصية فض المنازعات تقدمها أثناء نظر الدعوى، اما الخطوة الرابعة تقوم بكتابة صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن وتضعه في قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ويكون معك توكيل لمحامى مقيد أمام الإدارية العليا ويمضى لك على تقرير الطعن ومن الأفضل أن يكون المحامي معك وقت رفع الدعوى ليمضى على إيداع الدعوي , واذا كنت مسجل في نقابة المحاميين فستعفى من الدمغة.

الأوراق المطلوبة لاقامة دعوي تخطي في التعييين

واوضح المحامي خالد ابراهيم ان المستندات المطلوبة لاقامة دعوي تخطي في التعيين، تشمل، شهادة التخرج , شهادة ببيان الدرجات , القرار المطعون فيه ( صورة أو أصل ) , توكيل لمحامى مقيد أمام المحكمة الإدارية العليا و يفضل أن تكون هذه المستندات أصلية , والقرار المطعون فيه يأتى مختوم بختم النسر من المطابع الأميرية بإمبابه .

وحول الخطوة الثانية من اجراءات اقامة دعوي تخطي في التعيين، وهي اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات، اشار المحامي الي انه اذا كان الطلب المقدم بخصوص التعيين فى مجلس الدولة ..سيتم تقديم الطلب فى لجنة فض المنازعات الخاصة بالطعن على قرارت المجلس, بمبنى مجلس الدولة نـفسه بالدور التاسع أو السابع ، اما اذا كان الطلب المقدم خاص بتعيينات النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة فسيتم تقديم الطلب فى وزارة العدل ..مبنى وزارة العدل الدور السابع .

هيئة فض المنازعات

أما عن الاوراق المطلوبة وكيفية تقديم الطلب لهيئة فض المنازعات.. اشار المحامي الي انها تشمل :

- وشهادة المؤهل والمطلوب صور من الشهادات .

- مذكرة شارحة للطلب الذي تقدمه.

وأشار المحامي الي انه تقدم الاوراق للموظف المسؤول وسيحدد جلسة، بعدها تتوجه للمحكمة في اليوم المحدد وتحصل علي قرارك وتقيم دعواك.