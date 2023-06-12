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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل: نسعى لاستقطاب الطلاب الوافدين بالكليات الرياضية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات الكليات الرياضية بالجامعة ، وهي من أقدم و أعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية . 

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  الي ان الجامعة تسعي لعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معدا ومؤهلا لسوق العمل المحلي والدولي.

وأشار قنديل إلى أنه يتم استكمال عملية التطوير وتوفير تجهيزات وأماكن صالحة للعملية التعليمية لتحقيق المخرجات المطلوبة ليكون القطاع جاذب لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة، تجهيز المعامل للاختبارات الإلكترونية . 

وأوضح أن هناك تطويرا للمقررات واللوائح التعليمية، وتدريب لتحقيق جودة تعليم، وعمل برامج خاصة، تطوير أماكن وتجهيزات، وكذلك تطوير للوائح والمقررات وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل، وتخليق برامج جديدة تتوافق مع المتطلبات والتخصصات الجديدة في السوق المحلي والعالمي، وعمل شراكات دولية مع الكيانات العالمية المماثلة.

التخصصات الإدارة الرياضية إحتياجات سوق العمل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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