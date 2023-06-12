عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور 15 سفيرًا .. جامعة أسيوط تطلق نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

نموذج محاكاة الإتحاد
نموذج محاكاة الإتحاد الأوربي بجامعة أسيوط

 انطلق نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي في نسخته التاسعة 2023، اليوم الاثنين، والذي تنظمه كلية التجارة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة،  بهدف منح طلاب الجامعة الخبرات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل، وجعلهم  عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية.

 شهد فعاليات نموذج المحاكاة اللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إلي جانب نحو (15) سفيراً من الدول الأعضاء بالاتحاد، والدكتور أيمن السعدي مدير المكتب الفني للمركز القومي لبحوث المياه، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, وعمداء ووكلاء الكليات، والسادة أعضاء هيئة التدريس, بالإضافة إلي مشاركة نحو ( 200 ) طالباً من المرحلة الجامعية الأولي بمختلف كليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا من الممثلين للنموذج.

ويجري تنظيم نموذج المحاكاة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نادي الحبشي المنسق العام للزيارة ومسئول التواصل مع الاتحاد الأوربي، والدكتور حسن شحتة أنور المشرف الأكاديمي للنموذج.

أسيوط .. ضبط 852 طن قمح محلي داخل مخازن بالظهير الصحراوي الغربي

محافظ أسيوط وسفراء بالاتحاد الأوروبي يتفقدون معرضا للحرف اليدوية والتراثية

 وفي مستهل كلمته، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي بضيوف الجامعة المبعوثين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مشيداً بمشاركتهم الداعمة لأبناء الجامعة في هذا العمل الاستثنائي والمتميز في نسخته التاسعة, لافتاً إلي دور دول الاتحاد الأوروبي في الاهتمام بمختلف القضايا الإنسانية المثارة علي مستوي العالم, وهو الهدف ذاته الذي تنطلق منه استراتيجية جامعة أسيوط في خدمة قطاع صعيد مصر في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية المستدامة والشاملة، كما أوصي طلاب الجامعة بضرورة الاستمرار في مواصلة الاطلاع والاستفادة أكاديمياً ومهارياً من هذه التجارب الواقعية في صقل شخصياتهم، فضلاً عن تفاعلهم مع المجتمع المحيط علي نحو يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل.  

  ومن جانبه إستعرض الدكتور محمد العدوي شرحاً مفصلاً حول انجازات جامعة أسيوط، والتحديات التي تواجهها، موضحاً أن عدد الطلاب بلغ نحو 90827 المنتسبين من مصر والوافدين من الوطن العربي والدول الأفريقية الشقيقة والاجنبية, موضحاً أن جامعة أسيوط تحظي بإمكانيات وبنية تحتية متميزة, فضلاً عن أنها تضم أكبر مدينة طبية تقدم أفضل خدمة صحية وعلاجية في الصعيد بأكمله بمعدل 2200 مريض يومياً، وما يجاوز 2 مليون مريض سنوياً، مستكملاً أن نموذج اليوم يعد من ضمن 10 نماذج محاكاة لمختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

بينما اشارت الدكتور تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، إلى إمكانيات الجامعة العلمية والبرامج الدراسية الجديدة المتخصصة التى تم تطبيقها بالفعل نتيجة لحاجة سوق العمل، وكذلك استعرضت جهود الجامعة فى ترسيخ أهمية الانشطة الدراسية والبحثية.

ومن جانبه أشار الدكتور جمال بدر إلى اهتمام جامعة أسيوط بالبحث العلمي، وما نتج عنه من زيادة فى معدلات النشر الدولى بنسبة 25 % سنويا؛ وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين الجامعة والجامعات الاجنبية، ولذلك تحرص الجامعة على توسيع أطر التعاون بينها وبين المؤسسات والمنظمات الدولية.

وفي سياق متصل أشار الدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة إلي سعي جامعة أسيوط الي سد الفجوة بين إحتياجات سوق العمل وبين قدرات الخريجين وخاصة التعليم الفني وخريجي الجامعات التكنولوجية, وذلك بإيجاد مستوى تعليمي ملائم يتوافق مع المعايير الدولية من حيث؛ البرامج والمناهج والجودة المطابقة لمواصفات الدول الصناعية الكبري منها دول الإتحاد الأوروبي, لذلك تسعي الجامعة لإنشاء أكاديمية داخل الجامعة تقدم برامج تدريبية متكاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية.

وعلى هامش الافتتاح قدم بعض الباحثين تجاربهم أثناء فترات دراستهم بالمنح الدراسية فى دول الاتحاد الأوروبى والخبرات التى تم اكتسابها ومدى استفادتهم منها.
الجدير بالذكر أن النموذج يستعرض إنجازات الجامعة وآفاق التعاون المستقبلي بينها وبين دول الإتحاد الأوروبي, كما يتضمن مناقشة جلستين هما ؛ قضايا الإقتصاد الأخضر والتنمية, وقضايا المياه وتحسين استخدام المواد الطبيعية وتعزيز حماية البيئة ودعم التنمية في إطار شراكة مصر مع الإتحاد الأوروبي .

IMG-20230612-WA0148
IMG-20230612-WA0148
IMG-20230612-WA0147
IMG-20230612-WA0147
IMG-20230612-WA0149
IMG-20230612-WA0149
IMG-20230612-WA0151
IMG-20230612-WA0151
IMG-20230612-WA0152
IMG-20230612-WA0152
IMG-20230612-WA0150
IMG-20230612-WA0150
IMG-20230612-WA0153
IMG-20230612-WA0153
IMG-20230612-WA0156
IMG-20230612-WA0156
IMG-20230612-WA0154
IMG-20230612-WA0154
IMG-20230612-WA0155
IMG-20230612-WA0155
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الاتحاد الاوربى سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة نموذج محاكاة الإتحاد الأوربي بجامعة أسيوط نموذج محاكاة الإتحاد الأوربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

نهائي إفريقي مثير خارج الملعب.. 6 تصرفات غريبة نرصدها بمباراة الأهلي والوداد

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

جثة في محكمة أسرة المنيا.. رفعت قضية خلع خلص عليها |القصة الكاملة

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

موضوعات متعلقة

المنشاوي: جامعة أسيوط تسير بخطى ثابتة لتصبح خضراء صديقة للبيئة

رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الأورام الجديدة صرح طبي

ترشيحاتنا

طلاقي أصعب من اتهامي بقتل الخادمة.. مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل معاناتها

بسبب خضوعه للعلاج.. بايدن يؤجل اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو

تعليق عاجل من الولايات المتحدة بشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع تونس

تركيا .. زلزال قوي يضرب أرضروم

أبرز أسئلة الحجاج من مطار القاهرة قبل السفر.. أجابت عليها واعظات الأزهر

تحرك عاجل من السعودية بشأن جاهزية قطار الحرمين في موسم الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حبال.. القبض على بريطاني تسلق مبنى 123 طابقا في كوريا الجنوبية

في اليوم العالمي الفلافل.. تعرف على فوائد وأضرار الطعمية

خايفة من فكرة الإنجاب.. إطلالات مثيرة لسلمى أبو ضيف

الصين..تصنيع أول طبق طائر كهربائي في العالم لمشاهدة المعالم السياحية

فيديو

باع مكانس وغنى في ملاهي ليلية .. أسرار في حياة برلسكوني أغنى رجال إيطاليا

طرح أغنية "سمع هس" لـ كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

المشجع الأسوأ حظا .. لاعيبة الأهلي ردت الموقف للزملكاوي القادم من ألمانيا

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ