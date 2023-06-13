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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات.. برنامج تدريبي لمستشاري النيابة الإدارية بمشاركة اليونيسيف

صدى البلد

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، أمس البرنامج التدريبي حول "الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد الفتيات: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نموذجًا”، وذلك بحضور ٣٥ من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

عقد البرنامج تحت رعاية  المستشار عمر مروان  وزير العدل، و المستشار عـــدلي جــــــــاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع - القاضية أمل عمار،  وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف". 

أكدت القاضية  أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن هذا التدريب يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف" ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية. 

واستعرضت خلال كلمتها، جهود وزارة العدل في إطار الاستراتيجية القومية لمجابهة ختان الإناث ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، تماشيًا مع نهج الدولة المصرية في استراتيجيتها التي أطلقت منذ عام ٢٠١٥ لمواجهة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، 

وأوضحت  أن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة ينبغي لها التدريب على أوجه وسبل مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

واكد المستشار أيمن نبيل عبد الهادي  مدير مركز التدريب القضائي،  على أهمية البرامج التدريبية التي تعقد للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية بصفة عامة وما يخص منها حماية المرأة من العنف بصفة خاصة، وأن النيابة الإدارية وفقًا لاختصاصاتها التي كفلها الدستور والقانون، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف أو جرائم. 

ومن جانبه قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية أن هذا البرنامج التدريبي قد حاضر فيه نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والأطباء بمصلحة الطب الشرعي، وخبراء من منظمة "اليونيسيف"، وتضمن جوانب متعددة شملت الأبعاد والجوانب الدولية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.

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النيابة الإدارية تدريب قضاة النيابة الادارية منظمة اليونيسيف

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