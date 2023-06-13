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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبرز التعليمات بشأن متطلبات التخرج بكلية البنات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات عامة لطالبات الفرقة الرابعة التعليم المدمج برنامج رياض الأطفال و برنامج العلوم العربية والإسلامية الفصل الثانى بشأن متطلبات التخرج.

وأوضحت الكلية المتطلبات وهي عبارة عن :

إرسال صورة شخصية 4× 6 
(امتداد الصورة jpg- خلفية بيضاء بدون إطار أو أى علامات او كتابة- تسمى الصورة بالرقم القومى للطالب  14 رقم)
ترسل صورة الطالب على البريد الإلكترونى:
[email protected]
موضح بالبريد الإلكترونى 
اسم الطالب
اسم البرنامج الدراسى
السنة الدراسية
الرقم القومى
وذلك فى موعد أقصاه ١٥ يونيو 2023

وكان قد قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية على وشك من الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بالكلية.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد، أن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة دون اي معوقات لافتة إلى أن  تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول.

وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت، أنه يتم تعقيم مستمر لاماكن الامتحانات و المسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطالبات أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات.

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