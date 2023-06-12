مروة عبد المنعم: مبحبش الراجل البخيل وعايزة شخص يحتويني

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، عن مواصفات فتى أحلامها في حالة أنه قررت الزواج مرة أخرى، موضحة أنها تكره الرجل البخيل و تريد رجل داعم لها في حياتها و مهنتها، و أن يحتويها و يكون حنون معها، و يكون بعيد عن الخيانة و الكذب.

و أضافت "مروة عبد المنعم"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن علاقتها بالفنانين بالوسط الفني محدودة، منوهة إلى أن الفنان "أحمد زاهر" من أقرب الشخصيات لها و أنه دائما موجود عند حاجتها إليه، و أيضا الفنان " أحمد صفوت".

و لفتت "مروة عبد المنعم"، إلى أن "أحمد زاهر" قام بمحاولات لترشيحها في العديد من الأدوار و حتى بدون علمها، موضحة أنها طلبت منه فى أخر مسرحياته بالسعودية أن تقوم بمشاركته فيها، معقبة: " قولتله مفيش شغل و عايزة أشتغل معاك بس متقولش لحد"، و أنها بالفعل ساعدها.

و أكملت، أنه أثناء تصويرة لأحد الأعمال بـ لبنان طلب أن تأتى و تصور و بأجر عالى و قد كان، موضحة أنها في حياتها لديها العديد من الأصدقاء الذين خيبوا أملها و لم يساعدوها.

أريد العودة على الشاشة من جديد

و أوضحت مروة عبد المنعم، أن المنتج " أحمد نور" من الشخصيات الذين يدعموها و يساندوها، لافتة إلى أنها حاليا تعمل كـمقدمة بقناة "الشمس"، موجهة رسالة قائلة أنها لم تعتزل الفن و لا تتركه و تحبه، و تتمنى أن تعود له بأدوار جديدة و تكون موجودة على الشاشة من جديد.