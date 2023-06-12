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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروة عبد المنعم: مبحبش الراجل البخيل وعايزة شخص يحتويني

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، عن مواصفات فتى أحلامها في حالة أنه قررت الزواج مرة أخرى، موضحة أنها تكره الرجل البخيل و تريد رجل داعم لها في حياتها و مهنتها، و أن يحتويها و يكون حنون معها، و يكون بعيد عن الخيانة و الكذب.

و أضافت "مروة عبد المنعم"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن علاقتها بالفنانين بالوسط الفني محدودة، منوهة إلى أن الفنان "أحمد زاهر" من أقرب الشخصيات لها و أنه دائما موجود عند حاجتها إليه، و أيضا الفنان " أحمد صفوت".

و لفتت "مروة عبد المنعم"، إلى أن "أحمد زاهر" قام بمحاولات لترشيحها في العديد من الأدوار و حتى بدون علمها، موضحة أنها طلبت منه فى أخر مسرحياته بالسعودية أن تقوم بمشاركته فيها، معقبة: " قولتله مفيش شغل و عايزة أشتغل معاك بس متقولش لحد"، و أنها بالفعل ساعدها.

و أكملت، أنه أثناء تصويرة لأحد الأعمال بـ لبنان طلب أن تأتى و تصور و بأجر عالى و قد كان، موضحة أنها في حياتها لديها العديد من الأصدقاء الذين خيبوا أملها و لم يساعدوها.

أريد العودة على الشاشة من جديد

و أوضحت مروة عبد المنعم، أن المنتج " أحمد نور" من الشخصيات الذين يدعموها و يساندوها، لافتة إلى أنها حاليا تعمل كـمقدمة بقناة "الشمس"، موجهة رسالة قائلة أنها لم تعتزل الفن و لا تتركه و تحبه، و تتمنى أن تعود له بأدوار جديدة و تكون موجودة على الشاشة من جديد.

مروة عبد المنعم الزواج الوسط الفنى احمد زاهر أحمد صفوت

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