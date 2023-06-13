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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم مؤتمر «أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية» في سبتمبر

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال، بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا"،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .
 

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، ويتضمن عرض بحوث عن الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المختلفة من قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية، بشكليه الورقي والإلكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور بالإضافة إلى التطبيقات الرقمية المختلفة في مجال أدب ومكتبات الأطفال، بجانب جهود مختلف المؤسسات الثقافية وخاصة المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية في تشجيع هذا الإنتاج والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها.  

وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتورة سهير محفوظ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان وجامعة قناة السويس والمستشار العلمى لمعمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية، وتحت إشراف أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

ويبدأ إرسال ملخصات الأبحاث العلمية والسيرة الذاتية للمشاركين، في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، ويتم استلام الأبحاث المقبول مشاركتها والتي تتصل بمحورى المؤتمر في موعد غايته 15 أغسطس القادم على الإيميل التالى:  [email protected]

وبالنسبة لغير المصريين يتم ارسال جواز السفر علي الإيميل التالى: [email protected]، بينما تم تحديد الرابط التالي للتسجيل والمشاركة:  http://www.helwan.edu.eg/Central-Library/?p=2990

التطبيقات الرقمية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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