تعليق مثير من عمرو السولية على صورته بالكأس

نشر عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة جديدة له بالكأس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق علي الصورة قائلا : لحظة خاصة لكأس خاص.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 في جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.