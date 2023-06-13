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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد توسعة طريق المحلة ورصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

صدى البلد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال توسعة طريق طنطا-المحلة، وأعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة سكة المحلة.
 

كما تفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل الذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار.

وتابع المحافظ بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا-السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
 

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش الغفران الذي يمتد من كوبري قحافة حتى منطقة الداون تاون بطول 3 كيلو مترات ومتوسط عرض ما بين 15 و25 مترًا، ليكتمل بعدها ازدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة حتى منطقة الداون تاون.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثانٍ طنطا.

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