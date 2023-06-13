البحوث الفلكية: استلام تلسكوب محطة رصد الأقمار الصناعية نهاية الشهر

كشف الدكتور مكرم ابراهيم خليل، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق، والمشرف علي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، مواعيد إستلام التلسكوب الأول لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وقال خليل إنه يجري العمل علي قدم وساق في الوقت الحالي لتجهيز محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وأن والعمل جارٍ لتركيب القبة الخاصة بالمحطة، والتي سيتم وضع التلسكوب بها، حيث إن الجانب الصيني بدأ منذ شهر في العمل على إنشاء القبة ويستمر العمل لمدة شهر آخر، وبعد ذلك سيتم العمل على إنشاء القبة الثانية بالمحطة.

وأوضح المشرف علي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، أنه بناء علي الإجراءات فأننا سوف نتسلم اول تلسكوب لمحطة رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية مع نهاية هذا شهر يونيو الجاري، وأنه فور وصوله سوف يأتي فريق أخر من الصين لتركيب التلسكوب الاول والذي يبلغ قطره 120سم، وبعد الانتهاء منه سوف ننتظر وصول التلسكوب الثاني والذي يبلغ قطره 70سم.

يعمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في الوقت الحالي علي إنشاء ثان أكبر محطة في العالم للرصد الفضائي من حيث قطر التليسكوب، بالكامل مع نهاية العام الجاري، حيث إن المعهد يعمل حاليا على إنشائها بالتعاون ودعم من الجانب الصينى الذي يدعم المشروع بالأجهزة وأدوات الرصد، ومهمة هذه المحطة رصد الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائى.

شهدت الفترة الأخيرة بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية وأقسامه المختلفة تطورا كبيرا في مجال الفضاء الفلك وغيره من الأقسام تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الافتتاحات والمحطات الجديدة ستدخل الخدمة سواء بالمعهد أو المرصد وفروعه الموجودة بمختلف محافظات مصر.