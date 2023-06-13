عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: استلام تلسكوب محطة رصد الأقمار الصناعية نهاية الشهر

صدى البلد

كشف الدكتور مكرم ابراهيم خليل، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق، والمشرف علي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، مواعيد إستلام التلسكوب الأول لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وقال خليل إنه يجري العمل علي قدم وساق في الوقت الحالي لتجهيز محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وأن والعمل جارٍ لتركيب القبة الخاصة بالمحطة، والتي سيتم وضع التلسكوب بها، حيث إن الجانب الصيني بدأ منذ شهر في العمل على إنشاء القبة ويستمر العمل لمدة شهر آخر، وبعد ذلك سيتم العمل على إنشاء القبة الثانية بالمحطة.

وأوضح المشرف علي محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، أنه بناء علي الإجراءات فأننا سوف نتسلم اول تلسكوب لمحطة رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية مع نهاية هذا شهر يونيو الجاري، وأنه فور وصوله سوف يأتي فريق أخر من الصين لتركيب التلسكوب الاول والذي يبلغ قطره 120سم، وبعد الانتهاء منه سوف ننتظر وصول التلسكوب الثاني والذي يبلغ قطره 70سم.

يعمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في الوقت الحالي علي إنشاء ثان أكبر محطة في العالم للرصد الفضائي من حيث قطر التليسكوب، بالكامل مع نهاية العام الجاري، حيث إن المعهد يعمل حاليا على إنشائها بالتعاون ودعم من الجانب الصينى الذي يدعم المشروع بالأجهزة وأدوات الرصد، ومهمة هذه المحطة رصد الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائى.

شهدت الفترة الأخيرة بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية وأقسامه المختلفة تطورا كبيرا في مجال الفضاء الفلك وغيره من الأقسام تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الافتتاحات والمحطات الجديدة ستدخل الخدمة سواء بالمعهد أو المرصد وفروعه الموجودة بمختلف محافظات مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

خالد الغندور يثير الجدل بشأن نهائي دوري ابطال افريقيا

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. 20 صورة من مشاركة محمد أبوالعينين في جلسة أولويات الاستثمار

إعلان عاجل من بوتين بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

إعلان صادم.. بوتين: أمريكيون كثيرون يريدون حربا عالمية ثالثة

حكم الجمع بين نية الهدي والأضحية معا في الحج.. دار الإفتاء ترد

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأزمة في اليمن

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

حقيقة أم وهم.. هل يحتاج الجسم 2 لتر من الماء يوميا؟

أعراض الإصابة بزيادة كهرباء القلب.. جمال شعبان يوضح

فيديو

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ