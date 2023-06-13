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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط لرئيس وفد الاتحاد الأوروبي: الدولة تهتم بالشباب وتوفر فرص عمل

سفراء دول الاتحاد
سفراء دول الاتحاد الاوروبي يتفقدون منطقة عرب العوامر الصناعي

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم اقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه.

يأتي إنشاء الجمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ضمن برنامج زيارتهم للمحافظة الذي استمر لمدة يومين في إطار علاقات التعاون الوثيق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء محمد سليم رئيس الادرة المركزية لفروع الهيئة والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني  وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط والمهندس مدحت حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، ومحمد حمدالله مدير جمعية المستثمرين بأسيوط ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وإسماعيل أبوالليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة ، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وعدد من مسئولي ادارة الاستثمار والمناطق الصناعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة. 

تفقد المحافظ والوفد المرافق له عدد من المصانع والهناجر والوحدات الصناعية الموجودة بالمجمع سواء التي بدأ العمل بها بالفعل أو التي تم طرحها للإيجار من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة للمجمع الذي تم إنشائه باستثمارات أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه وفرص الاستثمار بها وشروط الحصول عليها وتكلفتها خاصة وأنه تم طرحها وتسليم 129وحدة للشباب بأسعار مناسبة لفتح مشروعات وصناعات جديدة وهو ما يوفر فرص عمل للشباب واستيعاب أيادي عاملة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة . 

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً خاصاً بالشباب وتوفير فرص عمل لهم وهو ما يظهر جلياً في إنشاء مجمع للصناعات الصغير والمتناهية الصغر متكامل ويشتمل المجمع على 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 م2 و 540 م2 وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى ٨ وحدات على أن تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه، مع توافر كافة المرافق والبنية التحتية بها من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وشبكات طرق واتصالات فضلاً عن وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ووحدة صحية وبنك ومسجد ومطاعم وكافيتريات مضيفاً أن فكرة الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص تهدف إلى توفير الجهد والعناء لخدمة المستثمرين خاصة الشباب منهم، لافتاً إلى أهمية زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادي. 

كما تفقد المحافظ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي؛ مصنع لإنتاج الصابون بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب ، وتابعاً عملية ومراحل التصنيع منذ بداية العمل وحتى خروج المنتج النهائي للأسواق واستمعا إلى شرح توضيحي مفصل عن المصنع وإنتاجه.

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