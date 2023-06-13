سبوتيفاي تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس فريق BTS

خلال العقد الماضي، أصبح فريق BTS ظاهرة ثقافية عالمية بارزة، حيث وضع موسيقى الـ K-Pop على خارطة الموسيقى العالمية، بدعم من جمهوره الحماسي والمتنامي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، المعروف بـ ARMY. احتفالًا بالذكرى العاشرة لتأسيس الفريق، يقدم Spotify وBTS تجربة جديدة هي بمثابة رسالة حب خاصة لمُستمعي Spotify.

"أغاني BTS الخمس المفضلة لدي" هي تجربة تفاعلية تتيح للمُستمعين وضع قائمة مرتبة بأغانيهم المفضلة من بين مجموعة مختارة من أغاني BTS، ثم مشاركة اختياراتهم مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعاون فريق BTS مع Spotify في تقديم هذه التجربة المميزة، والتي تأتي احتفاءً من Spotify بالمسيرة الفنية الرائعة للفريق على مدار العقد الماضي (الاختيارات لا تشمل القائمة الكاملة لأعمال BTS، كذلك لا تضم أي أعمال لفنانين آخرين استضافوا فيها BTS).

" كل خطوة في رحلتنا المشتركة كانت فريدة ولا تُنسى. نأمل أن يستمتع الجمهور بتجربة "أغاني BTS الخمس المفضلة لدي" من Spotify وأن يشاركونا أغانيهم المفضلة" – BTS

"أغاني BTS الخمس المفضلة لدي" هي تكرار لتجربة Spotify التفاعلية والتي حققت نجاحًا هائلاً مع فنانين بارزين آخرين، مثل ذا ويكيند وكيندريك لامار وروزاليا، وتلقت تفاعلًا كبيرًا من المعجبين حول العالم.

ستُتاح تجربة "أغاني BTS الخمس المفضلة لدي" عبر 48 سوقًا حول العالم، من بينها مصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية والإمارات والعراق وبـ 15 لغة: الإنجليزية، الإنجليزية- إنجلترا، الفرنسية- كندا، الفرنسية، اليابانية، التايلاندية، الفيتنامية، العربية، الإسبانية – أمريكا اللاتينية، الكورية، البرتغالية، البولندية، التركية، الألمانية، الباهاسا الإندونيسية.