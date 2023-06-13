خصم 15 % على موبايل سامسونج Galaxy A13 ثنائي الشريحة

تقدم شركة "سامسونج" مجموعة من أروع الهواتف متوسطة المدى المناسبة للطبقة المتوسطة، تجد أنها من العلامات التجارية القليلة في السوق التي لا تساوم على الجودة مع منتجاتها الأقل ثمنا، اشتهرت بهواتف سلسلة الـ A التي تلبي احتياجات ذوي الدخل المحدود.

من ضمن أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة طراز Samsung Galaxy A13 المعروض حاليا على موقع أمازون مصر بخصم 15% عن سعره الأصلي، وأصبح يباع حاليا بـ 4,829 جنيه مصري فقط، وذلك مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 4GB RAM, 64GB، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الموبايل.

Samsung Galaxy A13

مواصفات Samsung Galaxy A13

يأتي مع شاشة عرض نوعها PLS LCD مقاس 6.6 بوصة، دقة وضوح 1080x2408 بيكسل مع كثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة، تقدم الشاشة جودة (+FHD) كما أن نسبة شاشة إلى هيكل 83.2%، مع أبعاد عرض إلى طول 20:9 ونجد زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G52 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم موبايل سامسونج بطارية لا يمكن إزالتها مدمجة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 15 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1، بالنسبة للأبعاد نجد أن الطول 165.1 ملم والعرض 76.4 ملم والسمك 8.8 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، في اللوحة الخلفية للجهاز إعداد كاميرات رباعية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي.

بالنسبة للواجهة الأمامية نجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، الموبايل ثنائي شريحة الاتصال وداعم لشبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وحتى شبكات الجيل الرابع.