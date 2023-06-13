محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية.. صور

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية، خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور الطلاب وأسرهم.

المكرمون هم: خالد محمد اسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسى بالحامول، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزى سالم بدسوق، وجنى أحمد عبدالحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق، وريواء الرفاعي علي، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول، وآدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلمى هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



ووجه محافظ كفر الشيخ رسالة شكر للطلاب والطالبات الأوائل، معبراً عن بالغ سعادته بتكريم الأوائل، مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا التفوق، هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح، والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم، فهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد، متمنياً أن يكونوا يحافظوا على تفوقهم، ويكونوا من أوائل الثانوية العامة.



كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر لأولياء الأمور على المجهود الذي بذلوه لأولادهم والتضحيات التي قدموها في سبيل التفوق، مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية، والحصول على الدرجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.

كما قدم محافظ كفر الشيخ الشكر والامتنان، للقائمين على المنظومة التعليمية لحسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية.

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