عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية.. صور

الطالبة سلمى الأولى
الطالبة سلمى الأولى أثناء تكريمها

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية، خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ،  بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور الطلاب وأسرهم.

محافظ كفر الشيخ: توفير أثاث منزلي لائق وأجهزة كهربائية لأسرة الطالبة منة

مكالمة أم لابنتها..أولى إعدادية كفر الشيخ تكشف كواليس حديثها مع السيدة انتصار السيسي|شاهد

المكرمون هم: خالد محمد اسماعيل عباس، مدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسى بالحامول، والزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين، وأحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزى سالم بدسوق، وجنى أحمد عبدالحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق،  وريواء الرفاعي علي، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين، ومنة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول، وآدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومنار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين، وسلمى هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول، ومحمود محمد محمود بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.


ووجه محافظ كفر الشيخ رسالة شكر للطلاب والطالبات الأوائل، معبراً عن بالغ سعادته بتكريم الأوائل، مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا التفوق، هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح، والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم، فهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد، متمنياً أن يكونوا يحافظوا على تفوقهم، ويكونوا من أوائل الثانوية العامة.


كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر لأولياء الأمور على المجهود الذي بذلوه لأولادهم والتضحيات التي قدموها في سبيل التفوق، مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية، والحصول على الدرجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.

كما قدم محافظ كفر الشيخ الشكر والامتنان، للقائمين على المنظومة التعليمية لحسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية.

IMG-20230613-WA0069
IMG-20230613-WA0069
IMG-20230613-WA0070
IMG-20230613-WA0070
IMG-20230613-WA0067
IMG-20230613-WA0067
IMG-20230613-WA0068
IMG-20230613-WA0068
IMG-20230613-WA0066
IMG-20230613-WA0066
IMG-20230613-WA0064
IMG-20230613-WA0064
IMG-20230613-WA0065
IMG-20230613-WA0065
IMG-20230613-WA0063
IMG-20230613-WA0063
IMG-20230613-WA0062
IMG-20230613-WA0062
IMG-20230613-WA0061
IMG-20230613-WA0061
IMG-20230613-WA0060
IMG-20230613-WA0060
الثانوية العامة السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أوائل الشهادة الإعدادية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ طلاب والطالبات كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ نائب محافظ وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

صور ومقاطع مُخلة.. قصة فتاة وقعت فريسة لشابين بدافع الحب (تفاصيل)

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: توفير أثاث منزلي لائق وأجهزة كهربائية لأسرة الطالبة منة

مكالمة أم لابنتها..أولى إعدادية كفر الشيخ تكشف كواليس حديثها مع السيدة انتصار السيسي|شاهد

نال جزاء جريمته.. فلاح ينهي حياة زوجة جاره ونجلها والسبب صادم|تفاصيل مؤلمة

تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحان الثانوية العامة.. وتغيب 140 طالباً فقط

بمشاركة 100 لاعب .. استمرار فعاليات المشروع القومي لذوي القدرات الخاصة بكفر الشيخ

شيطان على هيئة إنسان.. فلاح ينهي حياة جارته ونجلها بكفر الشيخ| تفاصيل مأساوية

كتم أنفاسهما.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة وطفلها على يد مزارع بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات رؤساء لجان ومراقبى الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

موسكو ترد علي بيان أمريكا والناتو بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا

بوتين يكشف عن تعرض روسيا لخدعة جديدة من الغرب.. تفاصيل

حكم عمل الفدية خارج الحرم في موسم الحج.. دار الإفتاء ترد

الأزهر عن المساكنة: زنا وهي الفاحشة بعينها ومخالفة لشرع الله.. فيديو

سعر جديد لـ نيسان صني.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

فستان يبرز خسارة وزنها.. مي كساب تتألق بإطلالة ناعمة في حفل تكريمها

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

فيديو

الغزالة رايقة.. ما سر احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة؟.. فيديوجراف

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ