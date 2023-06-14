الشركة العامة للصوامع: تنسيق جغرافي للشون بمختلف المناطق بالجمهورية وفقًا لمعدلات الاستهلاك.. فيديو

قال المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إنه في عام 2014 كانت السعة التخزينية للقمح لا تكفي سوى شهر واحد ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية إنشاء 50 صومعة كمرحلة أولى .

وأضاف المهندس كمال هاشم خلال لقائه لـ برنامج “ مساء دي إم سي ” على قناة دي إم سي ، أنه إذا لم يتم إنشاء الصوامع التي أنشأتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لكنا انتظرنا المركب تقف ويتم توزيع القمح عليها، وستكون هناك أزمة كبيرة في القمح .

ولفت: "كان هناك تنسيق جغرافي في توزيع الصوامع على مختلف المناطق بالجمهورية، بحيث يتم التوزيع وفقا لمعدلات الاستهلاك".

واستطرد: تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لسلعة القمح وحدها، بحيث نحصل على الكميات التي تكفي لستة أشهر، وبالفعل عندما قامت الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كان لدينا مخزون حوالي 6 أشهر".