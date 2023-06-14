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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«كف مريم» .. أشكال وألوان تجذب السيّاح في شرم الشيخ |شاهد

عشبة كف مريم
عشبة كف مريم

تتنوع أشكال عشبة كف مريم عند بائعي الأعشاب و العطارة و البازارات السياحية حيث يقومون بتلوين اعشاب كف مريم لتبدو أكثر جمالاً وجاذبية للسياح .

وقد رصد موقع "صدى البلد" الإخباري أشكالاً لعشبة كف مريم بألوانها وأشكالها الجميلة حيث توضع في أواني الزجاج في الماء وتشبه الشعاب المرجانية  الموجودة في أعماق البحر بشرم الشيخ .

وقال هاني الإسكندراني بائع عشبة كف مريم في خليج نعمة إن كف مريم أعشاب موجودة بسانت كاترين وشرم الشيخ تنبت في الصحراء ويتم قطعها وتلوين أجزاء منها لتبدو مثل الشعاب المرجانية.
وأضاف الإسكندراني أن لـ كف مريم مزايا عديدة وفوائد طبية كثيرة .

وأشار الإسكندراني إلى أن عشبة كف مريم تساعد فى إعادة توازن الهرمونات لدى المرأة، بالإضافة للحفاظ على مستويات الهرمونات الصحية، وبالتالي قد تقلل عشبة كف مريم من أعراض انقطاع الطمث عند المرأة من خلال الحفاظ على مستويات الهرمونات التي تصاب بخلل في هذه المرحلة. 

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شرم الشيخ كف مريم ألوان السياح البازارات

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