ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبد المنعم".. ماذا فعل مشجعو الأحمر؟

قرر مشجعو النادي الأهلي الاحتفال بالهدف الثمين الذين أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في نادي الوداد المغربي بطريقتهم الخاصة ؛ فخلال الساعات القليلة الماضية، “اجتاح” مشجعو الأهلي ملعب مركب محمد الخامس، على جوجل ليصبح باسم "ملعب محمد عبد المنعم".

وعند الدخول على محرك البحث جوجل Google، وكتابة ملعب محمد الخامس أو ملعب مركب محمد الخامس، ستظهر لك نتيجة واحدة في كل المرات لتخبرك بأن الملعب قد تحول بالفعل إلى “ملعب محمد عبد المنعم”.

ويبدو أن لاعبو الأهلي قرروا مكافأة لاعبهم الذي أحرز هدفا ثمينا في مرمى الوداد المغربي في الدقيقة 78 من عمر المباراة ليحسم بطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي، بعدما كان الوداد متقدما بهدف سجله يحيى عطية الله من ضربة ثابتة.

كيف تحول ملعب محمد الخامس إلى "محمد عبد المنعم" على جوجل ؟

ويمكن تغيير أسماء الأماكن ووصفها على محرك بحث جوجل، حيث تتيح الشركة إمكانية التعديل من خلال الضغط الدخول على جانب اسم المكان الذي تريد تعديله والضغط على الثلاث نقاط الرأسية.



وستظهر بعد ذلك اختيارات منها “مشاركة، أو اقتراح تعديل، أو هل أنت مالك النشاط التجاري، أو إغلاق القائمة”، ويمكن التعديل بالضغط على “اقتراح تعديل”.



وعندها ستظهر أمامك مجموعة من الاقتراحات منها “تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى، إغلاق وإزالة”، حيث يمكن تعديل الاسم من خلال الخيار الأول.

وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر أي بيان رسمي من شركة جوجل في مصر للتعليق على تغيير اسم ملعب محمد الخامس. ليظل حتى اللحظة ملعب "محمد عبد المنعم" حاليا ! بعدما كان ملعب مركب محمد الخامس سابقا.