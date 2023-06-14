أم كلثوم هتغني ياحوستي.. مصطفى كامل يحذر من تقنية الذكاء الاصطناعي |فيديو

أعرب الفنان مصطفى كامل عن سعادته البالغة بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية بالتزكية، مؤكدًا أن هذه ثقة كبيرة جدًا من زملائه الفنانين.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني أمر مخيف جدًا، موضحًا "خايف منه جدًّا وربنا يستر علينا وعلى رموزنا".

وأضاف أن هناك أشياء غير قابلة للهزار مثل العبث في صوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والفنانين عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وعبد المطلب.

وأوضح: "أكيد لو شعرنا بخطر شديد على المهنة سوف نتخذ إجراءات، والموضوع مزعلني نفسيا، يعني إيه أستخدم ماكينة والأجيال تسمع أي كلام، هل ينفع أسمع أم كلثوم بتقول يا حوستي السودا؟!".

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية من أعضاء الجمعية العمومية، فلم يترشح أمامه أحد على المقعد غيره.