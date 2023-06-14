عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخميس المقبل.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء بشأن استاد وفرع الأبيض الجديد.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “بمناسبة بدء أكبر شركات المقاولات في مصر العمل منذ أمس في بناء المشروع الضخم حلم الجماهير العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وهو بناء استاد الزمالك ونادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ومستشفي وفندق استثماري ومول علي مساحة 129 فداناً في أرقي الأماكن في مدينة 6 اكتوبر”.

مؤتمر صحفي داخل الزمالك

وتابع: “لذلك يعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمراً صحفياً داخل نادي الزمالك يوم الخميس الساعة 8 مساء للإعلان عن شروط الاشتراك في النادي الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه خلال 6 أشهر بإذن الله”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

أحمد عيد عبد الملك: 4 لاعبين من الصعب رحيلهم عن الأهلي

ترشيحاتنا

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبد المنعم".. ماذا فعل مشجعو الأحمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

مع اقتراب إعصار بيبارجوي.. باكستان تعلن حالة التأهب القصوى

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا للقاء ماكرون.. تفاصيل

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من المصائب وتستيقظ على فرج ورزق واسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ