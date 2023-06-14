الخميس المقبل.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء بشأن استاد وفرع الأبيض الجديد.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “بمناسبة بدء أكبر شركات المقاولات في مصر العمل منذ أمس في بناء المشروع الضخم حلم الجماهير العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وهو بناء استاد الزمالك ونادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ومستشفي وفندق استثماري ومول علي مساحة 129 فداناً في أرقي الأماكن في مدينة 6 اكتوبر”.

مؤتمر صحفي داخل الزمالك

وتابع: “لذلك يعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمراً صحفياً داخل نادي الزمالك يوم الخميس الساعة 8 مساء للإعلان عن شروط الاشتراك في النادي الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه خلال 6 أشهر بإذن الله”.