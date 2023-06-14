عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يكشف صعوبات مواجهة منتخب مصر أمام غينيا.. تفاصيل

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير كلمات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب في المؤتمر الصحفي

قبل مواجهة غينيا .

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك:روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غينيا :

- مواجهة غينيا صعبة لأنها أمام فريق يضم عدد لاعبين محترفين في أوروبا، ويلعبون في منافسات عالية، - بعض اللاعبين يعانون الإجهاد ولن ندفع إلا باللاعبين الجاهزين بنسبة 100%.

وكان قد كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن سر اختيار جنوب السودان لمباراة الودية خلال المعسكر الحالي .

 

وأكد فيتوريا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا والمقرر إقامتها غدا في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية أن منتخب جنوب السودان قوي واختيار موفق مشددا أن هناك خطة محددة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبله للاستعداد لتصفيات كأس العالم .

 

وأضاف فيتوريا أن هناك حالة من الروح المعنوية المرتفعة داخل المنتخب لتحقيق الفوز غدا أمام غينيا و حصد نقاط المباراة .

الإعلامي أحمد شوبير المدير الفنى للمنتخب روي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

أحمد عيد عبد الملك: 4 لاعبين من الصعب رحيلهم عن الأهلي

ترشيحاتنا

«العفو الدولية»: إفلات إسرائيل من العقاب يُشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبد المنعم".. ماذا فعل مشجعو الأحمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

مع اقتراب إعصار بيبارجوي.. باكستان تعلن حالة التأهب القصوى

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا للقاء ماكرون.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ