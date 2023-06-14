سنصبح مثل فنزويلا وكوبا.. ترامب يتعهد بتدمير الدولة العميقة عند عودته للرئاسة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن أمريكا ستصبح مثل فنزويلا وكوبا إذا استمرت الإدارة الحالية على نفس نهجها.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام أنصاره في نيوجيرسي، أن الشيوعيين واليساريين يهددون مستقبل البلاد، متعهدًا بتدمير الدولة العميقة في أمريكا مع عودته لرئاسة البلاد.

وأشار إلى أنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية في 24 ساعة، لافتًا بالقول "أنا الشخص الوحيد القادر على إنقاذ البلاد وسأتصدى للفاسدين وسأجعل بلادنا عظيمة مجددًا".

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كلمته أمام أنصاره، محاكمته اليوم في ميامي، حيث دفع ببرائته من 37 تهمة جنائية.

وأوضح ترامب: "لقد شهدنا اليوم أبشع إساءة استخدام للسلطة في تاريخ بلدنا. ومن المحزن للغاية أن نشاهد رئيسًا فاسدًا ، اعتقل خصمه السياسي بتهم ملفقة ومزيفة".

وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي شن حملة من المعلومات الكاذبة ضده، مشددًا على أنه له الحق قانونيًا في الاحتفاظ بالوثائق.

وأوضح ترامب أنه ما من رئيس آخر تم التحقيق معه حتى الذين احتفظوا بوثائق أكثر منه، مشددًا على أنه يحق لأي رئيس للولايات المتحدة الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضده.