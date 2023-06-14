إعلامي يكشف عن الطلبات المالية لمهاجم سانت ايتيان الفرنسي للتوقيع للأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف الأهلي من مفاوضات المهاجم الإيفواري كاراسو لاعب سانت ايتيان الفرنسي.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن العرض الوحيد الذي قدمه الأهلي للاعب في يناير الماضي توقف عند مليون و200 ألف دولار في الموسم في الوقت الذي طلب فيه اللاعب الحصول على 2.5 مليون دولار .

وتابع “حتحوت”، إن اللاعب تلقى عددًا من العروض الخليجية بمقابل أعلى من المعروض عليه من الأهلي، فضلاً عن تلقيه في الفترة الأخيرة عروضاً أوروبية أيضًا حيث سيرحل عن ناديه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.