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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في بداية تعاملات اليوم

سعر الخضروات
سعر الخضروات

استقر سعر الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة ، دون أي تغيير بالتوازي مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.


الطماطم والبصل


سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2.5 و 3.5 جنيه  وكيلو البطاطس تراوح بين 4 و 5.75 جنيه و كيلو البصل نحو 9 و 12 جنيه  الكوسة نحو 8 و 12 جنيه للكيلو

سعر الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

تبدأ بـ 3 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعه 9 يونيو 2023

الباذنجان والفلفل 

وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 3.5 و 7.5 جنيه للكيلو والفاصوليا بين 10 و 14 جنيه و الباذنجان البلدي نحو 4.5 و 8.5 جنيه للكيلو والباذنجان الرومي بين 5.5 و 8.5 جنيه للكيلو و الباذنجان الأبيض بين 4.5 و 8.5 جنيه للكيلو و الفلفل الرومي بين 5 و 8 جنيهات والفلفل البلدي الحامي بين 7 و 10 جنيهات للكيلو.

الخيار والقلقاس


وعلي سياق متصل بلغ سعر كيلو الفلفل الألوان نحو 8 و 20 جنيه للكيلو و و الملوخية بين 4 و 6 جنيهات للكيلو و الخيار الصوب بين 8  و 12 جنيه للكيلو.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدي نحو 5 و 9 جنيهات للكيلو و البامية بين 22 و 30 جنيه للكيلو و القلقاس 5 و 9 جنيهات و الثوم بين 20 و 24 جنيه للكيلو.


سعر الفاكهة 


وعلي نطاق الفاكهة فقد استقرت في بداية تعاملات اليوم الأربعاء


سعر البرتقال والليمون


بلغ سعر البرتقال الصيفي 5 و 7 جنيهات للكيلو و الجريب فروت بين 7 و 15 جنيه للكيلو ، بينما وصل سعر الليمون البلدي بين 7 و 25 جنيه للكيلو و الليمون الأضاليا بين 6 و 10 جنيهات.


سعر العنب


بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر نحو 9 و 15 جنيه للكيلو و العنب البناتي الأحمر بين 15 و 25 جنيه للكيلو و العنب الكرمسن نحو 20 و 25 جنيه  والعنب الأسود نحو 20 و 25 جنيه للكيلو

 
سعر التفاح


بلغ سعر كيلو التفاح المصري نحو 8 و 15 جنيه للكيلو و التفاح الأمريكي نحو 25 و 35 جنيه للكيلو.

الفراولة والمانجو 


سجل سعر كيلو الفراولة بين 7 و 10 جنيهات للكيلو والكانتلوب 5 و 10 جنيهات والشمام نحو 6 و 9 جنيهات للكيلو و المانجو العويس 20 و40 جنيه للكيلو و المانجو الهندي نحو 20 و 30 جنيه للكيلو و المانجو التيمور 20 و 30 جنيه للكيلو و المانجو البلد يبين 9 و 15 جنيه للكيلو.
 

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