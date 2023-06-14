استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في بداية تعاملات اليوم

استقر سعر الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة ، دون أي تغيير بالتوازي مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.



الطماطم والبصل



سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2.5 و 3.5 جنيه وكيلو البطاطس تراوح بين 4 و 5.75 جنيه و كيلو البصل نحو 9 و 12 جنيه الكوسة نحو 8 و 12 جنيه للكيلو

الباذنجان والفلفل

وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 3.5 و 7.5 جنيه للكيلو والفاصوليا بين 10 و 14 جنيه و الباذنجان البلدي نحو 4.5 و 8.5 جنيه للكيلو والباذنجان الرومي بين 5.5 و 8.5 جنيه للكيلو و الباذنجان الأبيض بين 4.5 و 8.5 جنيه للكيلو و الفلفل الرومي بين 5 و 8 جنيهات والفلفل البلدي الحامي بين 7 و 10 جنيهات للكيلو.

الخيار والقلقاس



وعلي سياق متصل بلغ سعر كيلو الفلفل الألوان نحو 8 و 20 جنيه للكيلو و و الملوخية بين 4 و 6 جنيهات للكيلو و الخيار الصوب بين 8 و 12 جنيه للكيلو.



وسجل سعر كيلو الخيار البلدي نحو 5 و 9 جنيهات للكيلو و البامية بين 22 و 30 جنيه للكيلو و القلقاس 5 و 9 جنيهات و الثوم بين 20 و 24 جنيه للكيلو.



سعر الفاكهة



وعلي نطاق الفاكهة فقد استقرت في بداية تعاملات اليوم الأربعاء



سعر البرتقال والليمون



بلغ سعر البرتقال الصيفي 5 و 7 جنيهات للكيلو و الجريب فروت بين 7 و 15 جنيه للكيلو ، بينما وصل سعر الليمون البلدي بين 7 و 25 جنيه للكيلو و الليمون الأضاليا بين 6 و 10 جنيهات.



سعر العنب



بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر نحو 9 و 15 جنيه للكيلو و العنب البناتي الأحمر بين 15 و 25 جنيه للكيلو و العنب الكرمسن نحو 20 و 25 جنيه والعنب الأسود نحو 20 و 25 جنيه للكيلو



سعر التفاح



بلغ سعر كيلو التفاح المصري نحو 8 و 15 جنيه للكيلو و التفاح الأمريكي نحو 25 و 35 جنيه للكيلو.

الفراولة والمانجو



سجل سعر كيلو الفراولة بين 7 و 10 جنيهات للكيلو والكانتلوب 5 و 10 جنيهات والشمام نحو 6 و 9 جنيهات للكيلو و المانجو العويس 20 و40 جنيه للكيلو و المانجو الهندي نحو 20 و 30 جنيه للكيلو و المانجو التيمور 20 و 30 جنيه للكيلو و المانجو البلد يبين 9 و 15 جنيه للكيلو.

