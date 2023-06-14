محافظ المنيا: ضبط 18 طن قمح بدون ترخيص في ملوى

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة والميدانية لعمليات توريد محصول القمح، وتقديم جميع سبل الدعم للموردين، والتعامل بكل قوة وحسم في التصدى للمخالفين، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالالتزام بجميع القواعد المنظمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم .

من جانبه، تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جهود الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية في عمليات توريد القمح من خلال الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة.

وأشار إلى أنه تم ضبط 18 طن محصول القمح بقريتى تونا الجبل وقلندول بهدف الاحتكار، وعلى الفور تم توريدها لشركة مطاحن مصر الوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا ًعلى تحقيق الصالح العام لجميع فئات المواطنين.

