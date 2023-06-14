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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة بمحافظات الجمهورية

درجات الحرارة وأخبار
درجات الحرارة وأخبار الطقس

إستعرضت قناة  مصرالأولى تقريرا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحة أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية  أعلنت أن حالة  الطقس اليوم ، ستكون درجات الحرارة معتدلة  على كافة الانحاء، بينما يكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط الرياح على أغلب المناطق وتصل سرعتها لـ 35 كيلو متر في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

        العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 22

العاصمة الادارية 34 - 22

6 اكتوبر 35 -23

بنهــــا 34 - 22

دمنهور 34 - 22

وادى النطرون 34 -21

كفر الشيخ 33- 21

المنصورة 34 -22

الزقازيق 34 - 22

شبين الكوم 34 - 22

طنطا 33  - 21

دمياط 27 - 22

بورسعيد 26 -22

الإسماعيلية 34 -21

السويس 35 -22

العريش 27 -21

رفح 26- 21

رأس سدر 36- 22

نخل 34- 16

كاترين 28- 15

الطور 37 -27

طابا 35- 24

شرم الشيخ 37 -27

الاسكندرية 28- 20

العلمين الجديدة 27- 20

مطروح 26- 18

السلوم 29 -19

سيوة 33- 20

رأس غارب 37 -27

الغردقة 38- 27

سفاجا 37- 27

مرسى علم 38- 28

شلاتين 39 -26

حلايب 33 -28

أبو رماد 34- 27

رأس حدربة 35 -26

الفيوم 35 -26

بني سويف 35 -26

المنيا 35 -26

أسيوط 36 -27

سوهاج 43 -27

قنا 43 -28

الأقصر 44- 28

أسوان 44- 28

الوادى الجديد 43- 25

أبوسمبل 42 -26

الهيئة العامة للأرصاد أرصاد الجوية الطقس اليوم العاصمة الادارية السواحل الشمالية الغردقة

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