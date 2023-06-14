تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة في حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 74 مخالفة تموينية، منها 68 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 6 مخالفات تنوعت بين ( شهادة صحية، مجهولة المصدر، عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.