صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا والسلطات تطالب المدنيين بالبقاء في الملاجئ

طلبت السلطات الأوكرانية ،اليوم الأربعاء، من السكان المدنيين الألتزام بدخول الملاجئ تحسباً لأى ضربات جوية روسية محتملة.

وتدوي صافرات الإنذار في معظم أنحاء أوكرانيا، كما أعلنت السلطات حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،في وقت سابق من اليوم، أن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لوقف إراقة الدماء في دونباس على مدى 8 أعوام، مضيفة "نحن أصحاب حق وسنقضي على الهجوم الأوكراني المضاد".

ولفتت زاخاروفا في تصريحات لقناة "العربية" إلى أن دول عديدة وسياسين قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن المبادرة الصينية للحل في أوكرانيا هي الأكثر تماشيًا مع النهج الروسي.