خدعة وإحراج .. لماذا أعلن قديروف فقدان ابن عمه بجبهة القتال في أوكرانيا؟

أعلن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف أن ابن عمه وصهره ومستشاره آدم ديلمخانوف لم يفقد في جبهة القتال بأوكرانيا، بعد أن قال إنه اختفى هناك، عقب شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية بأن القائد الشيشاني قتل في غارة مدفعية في جنوب أوكرانيا.

وحسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أوضح قديروف أن إعلان فقد ديلمخانوف في المعركة كان هدفه التنصت على وسائل الإعلام وإحراجها.

ولفت على قناته بتطبيق "تيليجرام"، إلى أن ديلمخانوف "على قيد الحياة وبصحة جيدة ولم يصب"، مؤكدًا أن هذه الخدعة كانت تهدف إلى إحراج وسائل إعلام أوكرانيا التي تحدثت في وقت سابق عن مقتل قريبه.

وذكرت قناة "زفيزدا" التليفزيونية التي تديرها وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن ديليمخانوف أصيب في أوكرانيا، حيث يقود قوات من فرع شمال القوقاز من الحرس الوطني الروسي، الذين شاركوا بشكل كبير في الغزو الشامل لأوكرانيا.

كما قال رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه وردت إليه أنباء من ديلمخانوف، الذي يُعَدُّ عضواً في البرلمان الروسي.