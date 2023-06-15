كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب.. تفاصيل

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .



وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني. للعام ٢٠٢٣

جامعة حلوان

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة خلال فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبى للسادة المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة من ١١ جامعة مصرية، على أن الخطة الاستراتيجية للمعهد بها تنوع كبير لصقل مهارات وتأهيل القيادات، بالإضافة إلى استخدام أحدث الأساليب الحديثة في الدورات التدريبية، والتي تهدف إلى اكتساب المهارات للقيادات.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة على أن محاضرات اليوم تناولت موضوع هام تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيقه وهو التحول الرقمي حيث تعتبر التكنولوجيا والابتكار جزءًا حيويًا من عصرنا الحالي.

وذكر بيان معهد إعداد القادة أن هذا البرنامج برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تنفيذه وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث انطلقت فعاليات اليوم الثالث بمحاضرة عن التحول الرقمي في الدولة المصرية وحاضرت فيها الدكتورة غادة محمد عامر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وناقشت التقنيات الرقمية لما لها من تأثير بوتيرة متسارعة جدا على الاقتصاد العالمي، حيث أن التحول الرقمي يساعد فى تحسين الأداء، وتحدثت عن تكنولوجيات التحول الرقمي والمتمثلة فى الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والحوسبة السحابية، وبرامج التحليلات، والبيانات الضخمة والتعلم الآلي، والأمن السيبراني وغيرها من التكنولوجيات المرتبطة بالتحول الرقمي بالجامعات.