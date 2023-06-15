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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى صيام العشر من ذي الحجة 2023 ؟.. اغتنمها بعد 90 ساعة

صيام العشر من ذي
صيام العشر من ذي الحجة 2023

لاشك أن شهر ذي القعدة 1444هـ، يمضي سريعًا كبقية الأزمنة المباركة ، ليضعنا على أعتاب شهر ذي الحجة الهجري وفيه العشر الأوائل ووقفة عرفات ثم عيد الأضحى المبارك، أي أن أوسع أبواب الخير ستفتح ومن ثم ينبغي اغتنامها بالطاعات والتي يأتي أبرزها الصيام  وهذا يطرح السؤال عن  متى صيام العشر من ذي الحجة 2023 ؟، وذلك لأن هذه الأيام العشر من ذي الحجة تعد من الأزمنة المباركة والتي يُستحب صيامها وتختم بأعظم الأيام وهو يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك، من هنا يبحث الكثيرون عن متى صيام العشر من ذي الحجة 2023 ليستعدون فيها لأحد أعظم مواسم الخير وكذلك لأفراح العيد .

متى صيام العشر من ذي الحجة 2023

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى صيام العشر من ذي الحجة 2023 ؟، من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة الهجري 1444هـ، والذي من المقرر أن يتم بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1444هـ،و 18 من يونيه 2023م، أي بعد يومين ، فإذا كان الأحد آخر أيام ذي القعدة فإن غرة ذي الحجة تكون يوم الإثنين الموافق 19 يونيه ، وتوافق الحساب الفلكي، أما إذا لم يثبت رؤية هلال ذي الحجة، وكانت عدة ذي القعدة 30 يومًا فيكون الإثنين هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون الثلاثاء الموافق 20 يونيه هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ -2023 م.

وينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2023  في مصر ، ودخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأحد الموافق  18 يونيو لعام 2023م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

متى العشر من ذي الحجة 2023 

حددت الحسابات الفلكية موعد العشر من ذي الحجة 2023 م، حيث بدأ شهر ذو القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، والذي من المقرر أن تكون عدته (29 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد (18 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتم تحديد بدء شهر ذي الحجة 1444هـ، والذي يكون يوم الإثنين (19 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة 1444 بالتالي يكون موعد العيد الكبير 2023  الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيو 2023م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1444هـ، و 1 يوليو 2023م.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

 فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وفيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل صيام العشر من ذي الحجة: ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)، وفي رواية أخرى عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت : (أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة) رواه النسائي وأحمد. ويشار إلى الشر هنا بـ فضل صيام العشر من ذي الحجة.

حكم صيام العشر من ذي الحجة

ورد أن صيام العشر من ذي الحجة نافلة وليس فرضًا مثل صيام شهر رمضان والأفضل لمن يريد صيام العشر من ذي الحجة أن يصوم من أول يوم في ذي الحجة إلى اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يكون يوم وقفة عرفات ومن لم يصمها فلا إثم عليه، ويظهر فضل صيام العشر من ذي الحجة في القرآن من خلال فقد اسم الله- تعالى- بها في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).

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